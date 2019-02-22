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Spor Federasyonlarına yapılacak olan devlet katkısı açıklandı

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Spor Federasyonlarına yapılacak olan devlet katkısı açıklandı
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Bakanlar Kurulu, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu'nun 7 Şubat 2019 tarih ve 2019/13 numaralı kararı uyarınca, ekli listede isimleri ve alacakları katkı miktarları belirtilen Spor Federasyonları'na, toplam 3,180,000.-TL katkı yapılmasına, söz konusu katkıların 4 eşit taksitte ödenmesine ve gerekli ödeneğin, Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2019 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Spor Federasyonları ile Spor Birliklerine Katkı" kaleminden karşılanmasına karar verdi.

FEDERASYONLARA KATKI LiSTESi 2019

ATICILIK FEDERASYONU -70,000.

ATLETİZM FEDERASYONU -100,000.

AVCILIK FEDERASYONU - 30,000

BADMİNTON FEDERASYONU - 100,000.

BASKETBOLFEDERASYONU - 260,000.

BİLLARDO FEDERASYONU - 120,000.

BİNİCİLİK FEDERASYONU - 70,000.

 BİSİKLET FEDERASYONU - 100,000.

BOKS FEDERASYONU ­- 40,000.

 CİMNASTİK FEDERASYONU - 120,000.

DARTSFEDERASYONU - 100,000.

ENGELLİLER FEDERASYONU - 70,000.

ESKRİM FEDERASYONU -30,000.

FUTBOL TENİSİ FEDERASYONU - 30,000.

GOLF FEDERASYONU - 60,000.

GÜREŞ FEDERASYONU - 80,000.

HAL TER VE VÜCUT GELİŞTIRME FEDERASYONU - 120,000.

HENTBOLFEDERASYONU -- 250,000

HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU -40,000.

KICKBOKS FEDERASYONU- 70,000.

 MASA TENİSİ FEDERASYONU - 120,000.

OKÇULUKFEDERASYONU -100,000.

 SATRANÇFEDERASYONU -80,000.

SU SPORLARI FEDERASYONU - 250,000.

TAEKWONDO KAKW -- 100,000.

TENİS FEDERASYONU -100,000.

TRİATLON FEDERASYONU- 100,000.

ÜNİVERSİTELER FEDERASYONU - 140,000.

VOLEYBOLFEDERASYONU - 250,000

YELKEN M. K. FEDERASYONU - 80,000.

Toplam: 3,180,000.-

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