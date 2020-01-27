Spor – eğitim iş birliği

YenicamiAğdelen Spor Kulubü ve Rauf Denktaş Üniversitesi işbirliği protokolü imzaladı

Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan A. Bıçak ile YenicamiAğdelen Kulübü (YAK) Başkanı Ali Vehid eğitim ve spor alanlarında işbirliği yapmak, yardımlaşmak üzere bir işbirliği protokolü imzaladılar.

Rauf Denktaş Üniversitesi’nde imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Yenicami Spor Kulübü ihtiyaç duyacağı herhangi bir etkinliği için üniversitenin amfi, sınıf ve bilgisayar laboratuvarlarından yararlanacak. RDÜ, YAK sporcularının eğitimlerine katkı koymak üzere bir dönemde en fazla 2 ders olmak üzere “özel öğrenci” statüsünde kayıt imkanı sağlarken birinci takımda oynayan başarılı bir sporcusuna da tam burs verecek.

YAK ise protokol kapsamında, RDÜ’nin isteği üzerine herhangi bir sportif çalışması için kulübün kullanımında olan spor tesisinden yararlanabilecek. Bunun yanında, RDÜ ve YAK karşılıklı ve ortak anlayış çerçevesinde hem bölgesel hem ulusal ve uluslararası sportif, çevresel ve sosyal alanlarda farkındalık yaratmanın önemine binaen eğitime dayalı sporu teşvik etmek ve karşılıklı sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmek için seminerler ve çalıştaylar düzenleyecekler.

Protokolün imzalanmasından sonra Yenicami Spor Kulübü Başkanı Ali Vehid, Yenicami’nin 1970 – 71 Birinci Lig sezonunda elde ettiği ilk lig şampiyonluğu kadrosunda yer alan RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak ve RDÜ ile böylesi bir işbirliği protokolü imzalamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak bu işbirliği protokolünü imzalamaktan dolayı RDÜ ve şahsı adına YAK Başkanı Ali Vehid’e teşekkür ederek gerek RDÜ ile YAK ve gerekse topluma yönelik fayda ve hizmet içeren bir işbirliği protokolü imzaladıklarını, önümüzdeki günlerde benzeri işbirliği protokollerini diğer kulüpler ile de yapmak üzere girişimlerde bulunacaklarını söyledi.