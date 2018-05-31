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Spor Dairesi’nden, ödül talebine olumlu yanıt

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Spor Dairesi’nden, ödül talebine olumlu yanıt
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Kickboks Federasyonu Yönetim Kurulu ve Milli Takım Sporcuları tarafından Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında KKTC Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel tarafından KKTC Kickboks Milli takım sporcularının bu yıl Türkiye’nin Antalya şehrinde katıldıkları 3. Uluslararası Türk Kickboks Şampiyonası ve Ukrayna’nın Kiev şehrinde katıldıkları 2018 ISKA Dünya Kickboks Şampiyonası ve 2018 ISKA Avrupa Şampiyonası’nda elde ettikleri başarılar hakkında bilgi verdi. Uluslararası alanda başarılı olan federasyonların ve sporcuların maddi ve manevi olarak ödüllendirilmesi talebinde bulundu.

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Sporcularımızın yurtdışında aldıkları başarıların kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek, uluslararası alanda başarılı olan federasyon ve sporculara maddi ve manevi olarak gerekli desteği vereceklerini belirtti.

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