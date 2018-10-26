Spor Dairesi, sentetik saha yapımlarını denetledi

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu ve heyeti, sentetik çim saha yapımları devam eden Mağusa Canbulat Stadı ve Geçitkale Sahası’nda incelemelerde bulundu

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu ve beraberindeki heyet, sentetik çim saha yapımları süren Mağusa Canbulat Stadı ve Geçitkale Sahası’nda incelemelerde bulundu.

İlk olarak Geçitkale Sahası’nı ziyaret eden Değirmencioğlu, yetkililerden bilgi alırken, sahanın son durumunu yerinde gördü. Değirmencioğlu’na, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş da eşlik etti.

Sentetik çim yapımı devam eden Mağusa Canbulat Stadı’nda da incelemelerde bulunan Değirmencioğlu’na KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Mağusa Türk Gücü kulüp başkanı Koral Bozkurt da eşlik etti.

Değirmencioğlu burada yaptığı açıklamada, sentetik çim yapımları devam eden Mağusa Canbulat Stadı ve Geçitkale Sahası’nın kısa bir süre sonra tamamlanacağını ve Mağusa bölgesine çok önemli iki tesis kazandırılacağını belirtti. Değirmencioğlu, önümüzdeki günlerde Spor Dairesi, Planlama Dairesi ve ilgili firmadan yetkililerin, Türkiye’de Adana’ya giderek, sentetik çim üretimi yapan fabrikada incelemelerde bulunacağını da sözlerine ekledi.