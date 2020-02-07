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Spor Dairesi salonlara el attı

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Spor Dairesi salonlara el attı

Spor Dairesi’ne ait Lefkoşa Başaran Spor Salonu ve Güzelyurt Dr. Fazıl Küçük Spor Salonlarındaki tamir ve tadilat işleri ile ilgili elden teklif kabul edilecek.

Güzelyurt Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda bulunan tamir ve tadilat işleri ve Lefkoşa Başaran Spor Salonu’ndaki tamir ve tadilat işleri için teklifler, Spor Dairesi Müdürlüğü plan-proje birimine 10-14 Şubat 2020 tarihleri arasında (her iki tarih de dahil) mesai bitimine kadar teslim edilmek zorunda olacak.

Tamir ve tadilatla ilgili işlerin detaylı bilgilerini, firmaların keşifleri sırasında tesislerdeki sorumlular tarafından verilecek.

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