Spor Dairesi, Lefke’de de çalışma başlattı

Spor Dairesi, futbol sezonunun tamamlanmasının ardından tüm bölgelerde başlattığı saha bakım onarım çalışmaları çerçevesinde Lefke 16 Ağustos Stadı’nda da çalışma başlattı.

Sahada vertikat işlemleri, delme ve kumlama yapılarak zeminin yumuşak ve canlı kalması sağlanacak. Bu şekilde 16 Ağustos Stadı, yeni sezona hazır ve güzel zeminle girmiş olacak.

Hatırlanacağı gibi Spor Dairesi, geçtiğimiz hafta Lefkoşa Atatürk Stadı, Atilla Topaloğlu Sahası ve Bostancı Tahsin Mertekçi Stadında zemin yenileme çalışmalarına başlamıştı.