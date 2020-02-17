Spor Dairesi, Karadağ için ihaleye çıktı

Spor Dairesi, Lefke Karadağ 16 Ağustos Stadı’nda bulunan elektrik ve trafo tadilatı ile ilgili elden teklif duyurusunda bulundu.

Lefke 16 Ağustos Stadı’nda bulunan elektrik ve trafo tadilat işleri için elden teklif kabul edilecek. Teklifler, Spor Dairesi Müdürlüğü plan-proje birimine 17-21 Şubat tarihleri arasında (her iki tarih de dahil) mesai bitimine kadar teslim edilmelidir. Tamir ve tadilatla ilgili işlerin detaylı bilgileri, firmaların keşifleri sırasında tesislerdeki sorumlular tarafından verilecek.