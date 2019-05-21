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Spor Dairesi harıl harıl çalışıyor

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Spor Dairesi, saha bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde Tahsin Mertekçi Stadında çalışma başlatırken, Atatürk Stadı ve Mete Adanır Stadında da çalışmalar başlatacak

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Spor Dairesi harıl harıl çalışıyor
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Spor Dairesi Müdürlüğü, futbol sezonunun tamamlanmasının ardından saha bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda da çalışma başlattı. Geçtiğimiz hafta Lefkoşa Atilla Topaloğlu Stadı’nda da çalışmalara başlayan Spor Dairesi, yeni sezon öncesinde sorunlu olan sahaları bakıma almaya devam ediyor.

Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda zemini komple değiştirmek için başlatılan çalışmalar çerçevesinde, Atilla Topaloğlu Stadı’nda yapılacak olan işlemlerin aynısının, Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’na da uygulanacağı açıklandı.

ATATÜRK VE METE ADANIR DA ÇALIŞMALAR BU HAFTA BAŞLIYOR

Spor Dairesi Müdürlüğü, daha önce futbol liglerinin tamamlanmasıyla birlikte bakıma alacağını duyurduğu Lefkoşa Atatürk Stadı ve Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’ndaki zemin yenileme çalışmalarına, bu hafta başlanacağını açıkladı.

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu yaptığı açıklamada, daha önceden liglerin tamamlanmasıyla birlikte bu iki sahanın bakıma alınacağını duyurduklarını ancak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun, bu iki sahada kupa ve play-off/out maçlarını oynatma düşüncesi sebebiyle kendilerinden talepte bulunduğunu dile getirerek, çalışmaları bu yüzden bir hafta askıya aldıklarını söyledi. Değirmencioğlu, maçların tamamlanmasıyla birlikte Lefkoşa Atatürk Stadı ve Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda çalışmaların bu hafta başlayacağını ve her iki sahanın da yeni sezona hazır olacağını söyledi.

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