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Spor Dairesi hareketlendi

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Spor Dairesi, spor tesislerinin geleceği konusunda bir toplantı gerçekleştirirken, dairenin ve spor tesislerinin açılması yönünde bir karar üretmesi durumunda izlenecek yol konusunu görüştü

Spor Dairesi hareketlendi

Koronavirüs sebebiyle kapalı olan Spor Dairesi, tüm spor tesislerinin geleceği konusunda bir toplantı gerçekleştirdi.

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ve Spor Dairesi Dışİlişkiler Amiri Sertaç Bozatlı'nın yer aldığı toplantıya, Spor Dairesi Müdür Muavini Mustafa Sütcü de telefonla katılım gerçekleştirdi.

Toplantıda, Bakanlar Kurulu'nun dairenin ve spor tesislerinin açılması yönünde bir karar üretmesi durumunda nasıl bir yol izleneceği ve çalışma ortamı ile işlerin nasıl yürütüleceği konuları ele alındı.

Açılım olması durumunda müdürlük idari binası, bölge amirlikleri ve spor tesislerinde yer alan personelin çalışma koşullarının nasıl olacağı ve tesislerin nasıl kullanıma açılacağı da konuşuldu.

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