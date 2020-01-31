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Spor Dairesi harekete geçti

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Spor Dairesi harekete geçti

Salon sporlarında yaşanan sorunların giderek artması sonrasında, Spor Dairesi, sorunları çözmek için harekete geçti.

Spor Dairesi’ne ait Lefkoşa Atatürk ve Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonları’ndaki tamir ve tadilat işleri ile ilgili elden teklif duyurusunda bulunuldu.

Spor Dairesi, Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda bulunan tamir ve tadilat işleri ve Lefkoşa Atatürk Spor Salonu klimalarının tamiri için elden teklif kabul edilecek. Teklifler, Spor Dairesi Müdürlüğü plan-proje birimine en geç 04 Şubat 2020 tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmek zorunda olacak. Tamir ve tadilatla ilgili işlerin detaylı bilgileri, firmaların keşifleri sırasında tesislerdeki sorumlular tarafından verilecek.

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