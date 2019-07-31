Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı

Kemal Deniz Dana başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştiren Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu ilk toplantıda yarım kalan projeler ve 2020 yılında gerçekleştirilmesinin hedeflendiği yeni projeleri görüştü

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu, Kemal Deniz Dana başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ilk toplantıda yarım kalan projeler ve 2020 yılında gerçekleştirilmesinin hedeflendiği yeni projeler ele alındı.

Toplantıda Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanan Kemal Deniz Dana’nın yanı sıra Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, üyeliklere atanan Kemal Yılmaz ve Tayfun Kurtarıcıoğluları da hazır bulundu. Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu’nun üç üyesi hükümet tarafından atanırken, diğer üç üye ise Spor Şurası sonrasında belirleniyor.

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Spor Şurası sonrasında bu üyeliklere Turgut Karamanoğlu, Cemal Konnolu ve Umar Göker seçilmişti.