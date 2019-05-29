Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı, Cahitoğlu

Başbakan Ersin Tatar, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanlığına Hüseyin Cahitoğlu’nun atanacağını ve yasa gereği Spor Fonunun da ita amiri olacağını kaydetti

Başbakan Ersin Tatar, Başbakanlık Bakanlık Müdürü olarak Hüseyin Cahitoğlu’nun atanacağını açıkladı.

Ersin Tatar, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanlığına da Hüseyin Cahitoğlu’nun atanacağını ve yasa gereği Spor Fonunun da ita amiri olacağını kaydetti.

Spor Dairesi, Gençlik Dairesi ve Milli Piyangolar birimi yasal olarak başbakanlığa bağlı olacak ve tüm yetkiler Başbakanda toplanacak.

Ancak yasa gereği Başbakan yetkilerini başbakanlık bünyesinde bulunan daire müdürne devredebilir.

Böylelikle Spor Dairesi Milli Piyangolar Birimi ve Gençlik Dairesi Başbakan Ersin Tatar’ın yetkilendirmesiyle Başbakanlık Bakanlık Müdürlüğüne atanacak Hüseyin Cahitoğlu üzerinden yürütülecek. Böylelikle Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu ita amirliği sıfatıyla tüm yetkiler Cahitoğlu’nda olacak.

Cahitoğlu ise, atanacak Spor Dairesi Müdürü ile koordineli bir şekilde çalışacaklarını ve ülke sporuna hizmet edeceklerini kaydetti.