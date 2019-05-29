 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Lefkoşa'da 6 saatlik elektrik kesintisi
Lefkoşa'da 6 saatlik elektrik kesintisi
7 0
Çevreye karşı bu kadar duyarsız olmayalım
Çevreye karşı bu kadar duyarsız olmayalım
32 0
 
Avrupa Ligi’nde final günü
Avrupa Ligi’nde final günü
31 0
Kaptan Forest’ten kopmadı
Kaptan Forest’ten kopmadı
113 0
7 0
96 0
Selimiye Meydanı’nda Avrupa Günü renkliliği
Selimiye Meydanı’nda Avrupa Günü renkliliği
20 0
banner82

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı, Cahitoğlu

banner27

Başbakan Ersin Tatar, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanlığına Hüseyin Cahitoğlu’nun atanacağını ve yasa gereği Spor Fonunun da ita amiri olacağını kaydetti

banner262
Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı, Cahitoğlu
banner267

Başbakan Ersin Tatar, Başbakanlık Bakanlık Müdürü olarak Hüseyin Cahitoğlu’nun atanacağını açıkladı.

Ersin Tatar, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanlığına da Hüseyin Cahitoğlu’nun atanacağını ve yasa gereği Spor Fonunun da ita amiri olacağını kaydetti.

Spor Dairesi, Gençlik Dairesi ve Milli Piyangolar birimi yasal olarak başbakanlığa bağlı olacak ve tüm yetkiler Başbakanda toplanacak.

Ancak yasa gereği Başbakan yetkilerini başbakanlık bünyesinde bulunan daire müdürne devredebilir.

Böylelikle Spor Dairesi Milli Piyangolar Birimi ve Gençlik Dairesi Başbakan Ersin Tatar’ın yetkilendirmesiyle Başbakanlık Bakanlık Müdürlüğüne atanacak Hüseyin Cahitoğlu üzerinden yürütülecek. Böylelikle Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu ita amirliği sıfatıyla tüm yetkiler Cahitoğlu’nda olacak.

Cahitoğlu ise, atanacak Spor Dairesi Müdürü ile koordineli bir şekilde çalışacaklarını ve ülke sporuna hizmet edeceklerini kaydetti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.