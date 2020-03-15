"Spor alışkanlığı için cimnastik önemli"

Hasan Sapsızoğlu, ülke olarak zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde, sporun insan hayatı için önemine dikkat çekerken, spor alışkanlığı için cimnastiğin önemine vurgu yaptı.Hasan Sapsızoğlu, sporun psikolojik ve fiziksel olarak kişinin kendisini daha iyi hissetmesini sağladığını da belirtti

Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, ülke olarak zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde, sporun insan hayatı için önemine dikkat çekerken, spor alışkanlığı için cimnastiğin önemine vurgu yaptı.

Hasan Sapsızoğlu’nun konu ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“İçinden geçtiğimiz bu zor süreçten bir an önce hep birlikte el ele verip kurtulacağız. Bu süreç bize gösteriyorki sağlıklı nesiller yetiştirmek için spor şarttır.Bu spor alışkanlığını da cimnastiklekazanabiliriz.

Bizler 3 yaşından başlayarak çocuklarımızı sağlıklı bir birey yetiştirme anlamında hayata hazırlıyoruz. Federasyon olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bundan sonraki süreçte ne yapacağımızıda biliyoruz.

Spor,kondisyonu geliştirmesi, hareketliliği ve üretkenliği arttırması sayesinde bireyin kendine güveninin ve benlik saygısının artmasını sağlar. Bu sayede kişinin zinde, güzel, kaliteli ve mutlu bir yaşam sürmesine aracılık eder. Yaşamı tehdit eden en önemli sağlık sorunu olan kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini en aza indirir.

Sportif faaliyetler, toplumdaki kültürel kaynaşmayı teşvik etme, sosyal davranış ve ilişkileri istenen düzeye getirme, insanların boş zamanlarını değerlendirme, sporu geniş kitlelere yayma; bedenî, ruhi ve fiziki anlamda nesiller yetiştirmenin bir aracı olarak kullanılmaktadır. Çağdaş toplumlar, sporu sosyal hayatın ayrılmaz bir parçası saymaktadır. Geri kalmış ya da gelişmekte olan toplumların çoğunda sporun sosyal hayattaki yeri ve önemi henüz keşfedilmemiştir.

Spor aslında vücudun her noktasına farklı şekilde yarar sağlamaktadır. Öncelikle akciğerlerin güçlenmesini sağlayarak kalp ve damar rahatsızlıklarına da iyi gelmektedir. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak kişinin kendisini daha iyi hissetmesini sağlar.

Spor, depresyona karşı da bir kalkan görevi görür.Hep söylediğim gibi “Sporla geçirilmiş gün kazanılmış yarındır.”