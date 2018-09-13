Spor adamlarına yönelik seminer başladı

Beden eğitimi öğretmenleri, spor federasyonları ve federasyonlara bağlı spor eğitmenlerine, Spor Kültürü, Spor Eğitimi ve Yetenek Seçmeleri Semineri veriliyor

Başbakanlık, Spor Dairesi Müdürlüğü, Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü ve Lefke Avrupa Üniversitesi himayelerinde; Spor Kültürü, Spor Eğitimi ve Yetenek Seçmeleri Semineri başladı.

Dört gün sürecek olan seminere Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı beden eğitimi öğretmenleri, spor federasyonları ve federasyonlara bağlı spor eğitmenleri katılıyor. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen seminerleri, Prof Dr Caner Açıkada veriyor. Atatürk Spor Kompleksi’ndeki Atatürk Spor Salonu, Atatürk Yüzme Havuzu ve Atatürk Stadı'nda ise 17-18 Eylül tarihlerinde uygulamalar gerçekleştirilecek.