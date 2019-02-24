Soyunma odasının kapısı kırıldı

Gençlik Gücü ile Girne Halk Evi arasında oynanan maçın sonunda Prince Boateng, Emrah ve Lua Lua arasında yaşanan gerginlik ve tartışmalar fazla büyümeden önlendi.

Gençlik Gücü teknik heyeti, uzun süre oyuncularını soyunma odasına göndermezken, Girne Halk Evi teknik direktörü Serhat Deniz ise maçtan sonra yumruklandığını açıkladı.

Olaylar yatıştıktan sonra ise Şht Hüseyin Ruso Stadı’ndaki Girne Halk Evi soyunma odasının kapısının atılan tekmelerden dolayı kırıldığı görüldü.

Küçük Kaymaklı yöneticisi Akay Aşina, kırılan kapıyı bugün yenileyerek, faturayı Girne Halk Evi kulüp başkanına göndereceklerini açıkladı.