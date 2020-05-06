Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Liglerin ne zaman başlayacağı konusunda kararı TFF verecektir. Sorumluluk TFF'nin. Bakanlık ve Bilim Kurulu olarak bizim herhangi bir öneri yaklaşımımız söz konusu değildir. Hala aynı noktadayız." dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Haziran'da maçların başlaması kararını değerlendirdi. Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Futbol Federasyonu'nun Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Ligleri, 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararını değerlendirdi. Süper Lig'in başlamasına ilişkin kararın TFF tarafından alındığını ifade eden Fahrettin Koca, "Futbol hassas bir konu. Kararı vermesi gereken Federasyon. Bilim Kurulu olarak öneri veya karar asla veremeyiz. Federasyon, özgür, kendi iradesiyle kararı verdi, bundan sonra sorumluluk federasyonundur" şeklinde konuştu.