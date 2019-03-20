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Son maçta çiğnediği sakız 390 bin pounda satıldı

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Böyle açık arttırma görülmedi. Premier Lig ekibi Manchester United'ın efsane hocalarından Alex Ferguson'ın son maçta çiğnediği sakız, 390 bin pounda alıcı buldu

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Son maçta çiğnediği sakız 390 bin pounda satıldı
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Spor dünyasının önemli isimlerinin eski eşyaları çok değerli fiyata satıldı ancak sıradaki haberimiz tarihte bir ilk olabilir. Premier Lig ekibi Manchester United'ın efsane hocalarından Alex Ferguson'ın son maçta çiğnediği sakız, 390 bin pounda satıldı.

26 yıl boyunca Premier Lig ekibi Manchester United'ta görev yapan Sir Alex Ferguson, takımıyla sayısız başarılar kazandı.

"Kırmızı Şeytanlar"ın efsane teknik adamı, akıllarda sadece başarılarıyla değil, sakız çiğnemesiyle de yer etti. Ferguson, 2013 yılında West Bromich ile oynanan maçın ardından sakızını rakip takım maskotuna vermişti.

Daha sonra bir Manchester tarafının eline geçen bu sakız, geçtiğimiz günlerde bir alışveriş sitesinde açık arttırmada satışa sunuldu.

Alex Ferguson'ın sakızı, tam 390 bin pounda alıcı buldu. Sakızı satışa koyan kişi ise elde edilecek gelirin Manchester United Yardım Vakfı'na verileceğini belirtti. 

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