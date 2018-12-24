Son kez engel atladılar

KKTC Binicilik Federasyonu tarafından her ay düzenli olarak organize edilen 2018 yılı sezonun son Engel Atlama yarışı Royal Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi.
Yarışmaya çiftliklerden ve çevre halktan büyük bir ilgi olurken, birçok kulüpten binici dereceye girdi.
Kazanan biniciler sırası ile ;
70 cm (12 Yaş Altı )
KORAY GÜLER ANER ATLI SPOR KULÜBÜ SAFARİ BULGAR
DERİN SATVET ROYAL ATLI SPOR KULÜBÜ ŞAYAN
KORAY GÜLER ANER ATLI SPOR KULÜBÜ BETTY BONITA
70 cm (12 Yaş Üstü )
BARKIN ÜNAL ROYAL ATLI SPOR KULÜBÜ GIPSY
ASYA ÇAKIN ANER ATLI SPOR KULÜBÜ BETTY BONITA
CANSU TUNÇELLİ ANER ATLI SPOR KULÜBÜ SAFARI BULGAR
90 CM
ALTUĞ TATLISULU TUNAC RIDING CLUB JELACK
YAZ METİN ROYAL ATLI SPOR KULÜBÜ SIDNEY
KAREM BEN GIUMA ROYAL ATLI SPOR KULÜBÜ ANİ
110 CM
ALTUĞ TATLISULU TUNAC RIDING CLUB GÜNEŞ
YAZ METİN ROYAL ATLI SPOR KULÜBÜ SIDNEY
KAREM BEN GIUMA ROYAL ATLI SPOR KULÜBÜ QUINTO
120CM
ALTUĞ TATLISULU TUNAC RIDING CLUB GÜNEŞ
KAREM BEN GIUMA ROY LATLI SPOR KULÜBÜ QUINTO
KUDRET YARIŞI ( YÜKSEKLİK 145CM )
ALTUĞ TATLISULU TUNAC RIDING CLUB GÜNEŞ