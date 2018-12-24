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Son kez engel atladılar

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Son kez engel atladılar
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KKTC Binicilik Federasyonu tarafından her ay düzenli olarak organize edilen 2018 yılı sezonun son Engel Atlama yarışı Royal Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi.

Yarışmaya çiftliklerden ve çevre halktan  büyük bir ilgi olurken, birçok kulüpten binici dereceye girdi.

Kazanan biniciler sırası ile ;

70 cm (12 Yaş Altı )

KORAY GÜLER                   ANER ATLI SPOR KULÜBÜ             SAFARİ BULGAR

DERİN SATVET                   ROYAL ATLI SPOR KULÜBÜ           ŞAYAN

KORAY GÜLER                   ANER ATLI SPOR KULÜBÜ             BETTY BONITA

70 cm (12 Yaş Üstü )

BARKIN ÜNAL                    ROYAL ATLI SPOR KULÜBÜ           GIPSY

ASYA ÇAKIN                       ANER ATLI SPOR KULÜBÜ             BETTY BONITA

CANSU TUNÇELLİ             ANER ATLI SPOR KULÜBÜ             SAFARI BULGAR

90 CM

ALTUĞ TATLISULU           TUNAC RIDING CLUB                      JELACK

YAZ METİN                          ROYAL ATLI SPOR KULÜBÜ           SIDNEY

KAREM BEN GIUMA       ROYAL ATLI SPOR KULÜBÜ           ANİ

110 CM

ALTUĞ TATLISULU           TUNAC RIDING CLUB                      GÜNEŞ

YAZ METİN                          ROYAL ATLI SPOR KULÜBÜ           SIDNEY

KAREM BEN GIUMA       ROYAL ATLI SPOR KULÜBÜ           QUINTO

120CM

ALTUĞ TATLISULU           TUNAC RIDING CLUB                      GÜNEŞ

KAREM BEN GIUMA       ROY LATLI SPOR KULÜBÜ              QUINTO

KUDRET YARIŞI ( YÜKSEKLİK 145CM )

ALTUĞ TATLISULU           TUNAC RIDING CLUB                      GÜNEŞ

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