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Slimani'ye Yunanistan’dan talip var

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Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan İslam Slimani'ye, Yunanistan'dan talip var. Olympiakos'un sezon sonunda Cezayirli santrforu kadrosuna katmak istediği iddia edildi

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Slimani'ye Yunanistan’dan talip var
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Islam Slimani sezon sonunda komşuya mı gidiyor?

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Cezayirli yıldıza, Olympiakos'un talip olduğu iddia edildi.

Yunan basını, önümüzdeki sezon için şampiyonluk yarışında olmak isteyen Pire ekibinin ilk hedefinin, İslam Slimani olduğunu öne sürdü.

PAOK'un 10 puan gerisinde ikinci sırada olan Olympiakos'un, Slimani'yi devre arasında da istediği ifade edildi.

Teknik direktör Pedro Martins'in tecrübeli golcüyü ısrarla istediği vurgulandı.

Sezon başında Leicester City'den büyük umutlarla kiralanan Slimani, Fenerbahçe formasıyla ligde sadece 1 gol attı.

Cezayirli futbolcu, sarı lacivertli formayı son olarak 21 Şubat'ta oynanan Zenit maçında giydi.

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