Slimani imzayı attı

Fenerbahçe Kulübü, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiraladığı Cezayirli santrfor İslam Slimani için imza töreni düzenledi

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine sportif direktör Damien Comolli de katıldı.

Fenerbahçe'ye geldiği için mutlu olduğunu söyleyen 30 yaşındaki Slimani, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulübe katıldım. Bu kulübü mutlu edebilmek için her şeyimi vereceğim. Çok iyi bir takımız. Benfica maçında bunu gördüm. Şansımızı kullanamadık. Bu sezon iyi bir takım olduğumuzu gördüm bu maçta." dedi.

İngiltere'de az forma şansı bulduğu için gol sayısının son 2 sezonda düştüğünü anlatan Slimani, Türkiye'deki derbilerle ilgiliyse şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'de olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye'deki derbilerin ne kadar sıra dışı olduğunu biliyorum. Benfica maçındaki atmosferi gördüm, derbileri şimdiden düşünüyorum. Daha harika bir ortam olacaktır. Her futbolcunun oynamak istediği bir ortam. Buraya gelmemin sebeplerinden biri de buradaki futbol ortamı."

Spor Toto Süper Lig'de bu haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında oynayıp oynamacağına teknik direktör Phillip Cocu'nun karar vereceğini anlatan Slimani, Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Sofiane Feghouli'nin bu transferden dolayı kendisini tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.

SALİH UÇAN, EMPOLİ'DE

Öte yandan sportif direktör Damien Comolli, futbolcuları Salih Uçan'ı İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Empoli'ye kiraladıklarını açıkladı.

Salih Uçan için İtalyan kulübüyle bugün anlaştıklarını aktaran Comolli, "Salih Uçan, Empoli'ye satın alma opsiyonuyla kiralandı. Satın alma opsiyonunu kullanmak tamamen onların inisiyatifinde." diye konuştu.

Sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü, Ozan Tufan konusunda da açıklama yaparak, "Ozan'ı göndermek gibi bir düşüncemiz yok. Ozan, milli takım oyuncusu. Genç bir oyuncu. Onu satmak gibi bir düşüncemiz olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Comolli, Suudi Arabistan takımı El Wehda'ya 3 milyon dolara satılan Jose Fernandao'nun satışından da pişmanlık duymadıklarını ve doğru bir hamle yaptıklarını kaydetti.