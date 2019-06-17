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Skeet kupası, Girne’nin

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2019 Skeet Kulüplerarası Kupasının sahibi, toplam 333 puan atan Girne Avcılık Atıcılık A Takımı oldu

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Skeet kupası, Girne’nin
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Atıcılık Federasyonunun 2019 faaliyet programında yer alan ‘’2019 Skeet Kulüplerarası Kupası’’ Lefke’de Lefke Atış Poligonunda yapılan final atışlarının ardından tamamlandı.

2 gün süren mücadele sonunda Büyük Erkeklerde Girne A/A adına yarışan İstiklal Metay, Büyük Bayanlarda Gönyeli A/A yarışan Neşe Tunçalın, Genç Erkeklerde Boğaztepe A/A adına yarışan Osman Mavideniz, Veteranlarda ise Gönyeli A/A Kulübünden Hakkı Somuncu birincilik kupasının sahibi olurken Takım klasmanında ise Cemre Bumin, Mehmet Güldoğuş ve Salih Oday’dan oluşan Girne A/A A Takımı toplam 333 puan atarak ‘’2019 Skeet Kulüplerarası Kupasının sahibi oldu.

Dereceye giren atıcılara ve kulüplere ödülleri, Girne A / A başkanı Bayram Bayramoğlu, Lefke A / A Kulüp Başkanı Hüseyin Şener ve Genç atıcı sporcusunun babası, ayni zamanda da Trap atıcısı Mehmet Mavideniz ile federasyon başkanı Türker Yiğitcan tarafından verildi.

Toplam 42 atıcı sporcunun katılım gösterdiği müsabakada, sporcular ilk gün 75 ve 2. gün 50 olmak üzere toplam 125 hedef plak'a atış yaparak en iyi dereceyi elde etmeye çalıştılar.

Skeet müsabakalarında derece alan kulüpler ve atıcı sporcular aşağıdaki gibidir:

Finale kalma başarısı gösteren altı (6) Atıcı sporcular ve toplam puanları,

Salih ODAY                           118 Puan  (Girne A/A)                    

Ali Çeler                    114 Puan  (Gazimağusa A/A)

Mehmet ŞAHOĞULLARI      113 Puan  (Girne A/A) 

  Salahi ZAİMOĞULU             111 Puan  (Gönyeli A/A)

Ali SOMUNCU            111 Puan  (Gönyeli A/A)

İstiklal METAY            110 Puan  (Girne A/A) 

Skeet müsabakasında derece alan kulüpler ve atıcı sporcular aşağıdaki gibidir:

BÜYÜK ERKEKLER:

  1. İstiklal METAY         56/60   (Girne A/A)
  2.  Ali ÇELER               49/60   (Gazimağusa A/A)
  3.  Salih ODAY             41/60   (Girne A/A)

BÜYÜK BAYANLAR:

1-Neşe TUNÇALIN             (Gönyeli A/A)           

GENÇ ERKEKLER:

1.Osman MAVİDENİZ        (Boğaztepe A/A)

VETERAN ERKEKLER:

1. Hakkı SOMUNCU                        (Gönyeli A/A)

2. Mehmet MULLAAZİZ     (Doğancı A/A)

3. Mustafa MARGİLİLİ       (Lefke A/A)

KULÜP DERECELERİ:
1. GİRNE  A / A   A Takımı 333 Puan    (Cemre Bumin, Salih Oday, Mehmet Güldoğuş)

2. GÖNYELİ  A  / A   A Takımı, 332 Puan    (Ahmet A.Tuncalın, Ali Somuncu, Salahi Zaimoğlu)

3. MAĞUSA A  / A  Takımı   319 Puan    (Ali Çeler,Hasan Unuz,Ogün Bardak)

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