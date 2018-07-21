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Sivrinin çabası yeterli olmadı

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Sivrinin çabası yeterli olmadı
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Galatasaray, hazırlık maçında İspanya'nın Valencia takımına 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların golü yeni transfer Henry Onyekuru'dan geldi. Karşılaşmanın 78. dakikasında oyuna dahil olan Ahmet Sivri'nin çabası beraberliğe yetmedi.

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