Sivrinin çabası yeterli olmadı

Galatasaray, hazırlık maçında İspanya'nın Valencia takımına 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların golü yeni transfer Henry Onyekuru'dan geldi. Karşılaşmanın 78. dakikasında oyuna dahil olan Ahmet Sivri'nin çabası beraberliğe yetmedi.
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