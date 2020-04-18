Sivri, İstanbul’da çalışıyor

İstanbul Sancaktepe Futbol Kulübünde sürdüren temsilcimiz Ahmet Sivri, korona virus salgını sonrasında İstanbul’da kalmaya devam ederken, antrenmanlarını online şekilde sürdürüyor

Necati KÜLAHLILAR

Futbol hayatını profesyonel olarak Türkiye İkinci Lig ekiplerinden İstanbul Sancaktepe Futbol Kulübünde sürdüren temsilcimiz Ahmet Sivri, korona virus salgını sonrasında İstanbul’da kalmaya devam etti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, Ahmet Sivri antrenmanlarını sürdürüyor.

Sancaktepe Futbol Kulübü teknik ekibinin belirlediği saat süreleri ile online olarak bütün futbolcular gibi antrenmanlarını sürdürüren Ahmet Sivri, Kıbrıs’taki sevdiklerine selamlarını iletirken, “Evde kal” çağrısı yapıp, sağlıklı günler diledi.