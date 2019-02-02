Sivasspor, Kasımpaşa'dan 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki mücadelede Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor'u ağırladı kazanan 3-1

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Mehmet Kısal

Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Özgür Çek, Josue Sa (Dk. 46 Tarkan Serbest), Koita (Dk. 67 Heintz), Pavelka (Dk. 77 Hajradinovic), Sadiku, Trezeguet, Perica

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, David Braz, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Ndinga, Diabate (Dk. 81 Fatih Aksoy), Rybalka (Dk. 87 Özer Hurmacı), Emre Kılınç, Kone (Dk. 76 Muhammet Demir)

Goller: Dk. 6 Emre Kılınç, Dk. 66 ve 69 Kone (Demir Grup Sivasspor), Dk. 14 Perica (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-1 kazandı.

Demir Grup Sivasspor'a 3 puanı getiren golleri 6'ncı dakikada Emre Kılınç ile 66 ve 69'uncu dakikalarda Kone attı. Kasımpaşa'nın tek golü ise 14'üncü dakikada Perice'den geldi.

Bu sonuçla 7. galibiyetini alan Demir Grup Sivasspor puanını 28'e çıkardı. 3'ü üst üste olmak üzere 9. mağlubiyetini yaşayan Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı.