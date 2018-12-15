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Sivasspor, Ankaragücü'nü farklı geçti

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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti. Sivasspor, Hakan Keleş'in göreve gelmesiyle yenilmezlik serisini sürdürüyor

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Sivasspor, Ankaragücü'nü farklı geçti
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Son 5 maçta, 13 puan toplayan D.G Sivasspor aldığı bu sonuçla puanını 24'e yükseltti. MKE Ankaragücü ise 20 puanda kaldı. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetti.

12. dakikada soldan şekillenen Demir Grup Sivasspor atağında Muhammet Demir, topu ceza sahasına gönderdi. Kone, kale alanındaki Hakan Arslan'dan önce araya girerek meşin yuvarlağı tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

19. dakikada Faty'in ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören pozisyondan şutunda kaleci Tolgahan Acar, topu güçlükle kontrol etti.

28. dakikada Uğur Çiftçi'nin pasında ceza alanında topla buluşan Robinho'nun sol çaprazdan dar açıdan vuruşunda kaleci Altay Bayındır, gole izin vermedi.

40. dakikada Douglas'ın sağdan ceza alanına gönderdiği topu son olarak arka direkte önünde bulan Robinho'nun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

Sivasspor, 43. dakikada golü buldu. Douglas'ın sağdan ceza alanına pasında meşin yuvarlağı önüne alan Muhammet Demir, Alihan Kubalas'ın müdahalesi sonrası yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Robinho, topu filelerle buluşturdu: 1-0

44. dakikada farkı 2'ye çıktı. Emre Kılınç'ın ceza alanına pasında topla buluşan Muhammet Demir'in penaltı noktası civarından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, 2-0 sona erdi.

64. dakikada Sivasspor farkı 3'e çıkardı. Muhammet Demir'in ara pasında topla buluşan Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından sol çaprazdan aşırma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0

77. dakikada Sivasspor 4. golü buldu. Sağ kanattan ceza alanına giren Emre Kılınç'ın vuruşunda Altay Bayındır'ın uzaklaştırdığı top, Robinho'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun kale alanından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0

Mücadele, Sivasspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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