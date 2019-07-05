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Sinan Gümüş Genoa’da

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Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, Serie A ekiplerinden Genoa’ya transfer oldu. İtalyan kulüp transferi resmen açıkladı

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Sinan Gümüş Genoa’da
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Genoa kulübü, Sinan Gümüş ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yapılan görüşmelerin ardından Sinan Gümüş ile uzun süreli sözleşme imzalandığı ve 25 yaşındaki futbolcunun sezon başı kampına katılacağı belirtildi.

İtalya basınında yer alan haberlere göre ise Genoa, eski Galatasaraylı futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağladı. 
5 sezondur Galatasaray forması giyen 25 yaşındaki oyuncu, Süper ligde oynadığı 75 maçta 19 gol kaydetmişti.
Sinan Gümüş, Galatasaray'dan Genoa'ya giden dördüncü futbolcu oldu.
Daha önce, Dzemaili, Pandev ve Koray Günter, sarı kırmızılardan İtalyan ekibine transfer olan isimlerdi.

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