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Sinan Gümüş'e İtalyan talip

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Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sinan Gümüş'e İtalya takımlarından Genoa'nın talip olduğu iddia edildi

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Sinan Gümüş'e İtalyan talip
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Galatasaraylı Sinan Gümüş İtalya basınında manşetleri süslüyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki futbolcunun Genoa ile anlaştığı iddia edildi. İtalyan ekibinin kısa sürede bu transferi açıklaması bekleniyor.

Genoa'yı Galatasaray eski teknik direktörlerinden Cesare Prandelli çalıştırıyor.

Bir dönem sarı kırmızılı formayı giyen Koray Günter ve Goran Pandev de İtalyan temsilcisinin kadrosunda yer alıyor.

Fenerbahçe, Hoffenheim ve Stuttgart ile de adı anılan Sinan Gümüş, bu iddiaların ardından Antalyaspor maçı kadrosuna alınmamıştı.

Bursaspor maçının son dakikalarında oyuna giren 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray yönetimi ile yaptığı görüşmede 1 milyon avroluk maaşına yüzde 50 zam istediği belirtilmişti.

Bu sezon 14 Süper Lig maçında forma giyen Sinan Gümüş, 4 gol attı.

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