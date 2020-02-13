Şikeci hakeme ihraç

Güney Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) şike sürecinde yaşanan gelişmeler üzerine dün toplanarak durum değerlendirmesi yaptı. KOP’tan yapılan açıklamada, KOP yürütme komitesinin Othellos Athineu-Ayia Napa karşılaşmasındaki gözlemci raporlarını da göz önünde tutarak son yaşanan gelişmeleri değerlendirdiği ve karşılaşmayı yöneten ve de adı şike olaylarına karışan hakem Andreas Konstantinu’nun hakemlikten ihracına ve hakem kütüklerinden silinmesine karar verildiği ifade edildi.