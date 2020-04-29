Siber: Çok fazla test yapılmalıdır

Dr. Sibel Siber, spor açılımı konusunda kişisel açıklamalarda bulunurken, “Çok fazla test yapılması gerekir. Antrenmanlara başlamadan testler yapılır. Futbolda 1 – 2 kişilik antrenman süreci sonrasında testler yapılır ve futbol antrenmanlarına geçilir" dedi

Başbakanlık COVİD 19 Koordinasyon Kurulu başkanı Dr Sibel Siber, spor açılımı konusunda açıklamalarda bulundu.

Dr. Sibel Siber’in kişisel açıklamaları şöyle:

“Bizden spor konusunda resmi bir açıklama istenmedi. Belki Bilim Kurulundan bu açıklanma istenmiştir.

Öncelikle pandemi sürecini DSÖ 4 evreye ayırıyor. Bizim bulunduğumuz 1. Evrede “Evde kal” evresidir. Şu anda 2. evreye, açılma evresine geçilmesi tartışılıyor.

Genel anlamda daha çok risk taşıyan 2. evre, 1. evre tamamlandıktan sonra. Bu da 3 bacak layıkıyla yapıldıysa geçerli olur. Öncelikle bulaşma riski az sektörler açılır. Teması az olan sektörler açılır.

DSÖ’nün futbol konusunda 2021 Aralık ayına kadar ertelenme kararı vardır. Ama ülkelere de kendi kararlarını alabileceğini söyledi. Şu anda Dünyada tek başına antrenman yapılabilen sporlara izin verilmektedir.

2. evreye geçildikten 2 hafta sonra bulaşma oranı artmazsa daha riskli olan 3. evreye geçilir. 4 Mayıs’taki süreçten, 15 gün sonra bu olabilir. Futbol antrenmanları öncesinde testler de yapılarak, adım adım gidilir. Bu durumda da çok fazla test yapılmalıdır. Bu zaten daha az riske maruz kalmak için DSÖ’nün görüşüdür.

Bir futbolcuda şikâyeti olmasa da virüs varsa, bulaştırdığı arkadaşları ağır hasta olabilir. 5 futbolcu birlikte antrenman yapacaksa, bu futbolcuların tümünün testlerinin yapılmış olması gerekmektedir.

Sadece antrenmanlara katılanlara yapılacak testlerle de olmaz. Tüm topluma testler yapılmalıdır. Futbol antrenmanında sosyal mesafe de olamayacağına göre test sayısının fazlalığı önemlidir.

Benim kişisel görüşme göre, tenis, atletizm gibi sporlarda sporcu ve antrenörlerine testler yapılarak antrenmanlar başlayabilir.

Futbolda ise 1 – 2 kişilik antrenman süreci sonrasında testler yapılır ve diğer aşamaya geçilme durumuna gelindiğinde, yeniden testler yapılır ve futbol antrenmanlarına geçilir. Bu süreçte de kurallara uyulup uyulmadığını federasyon etkin şekilde denetlemelidir.

Kapalı spor salonlarında ise kapılar – pencereler açık olmalı, spor yapılırken salonun havalandırmasının olması gereklidir.

Suda bu virüsün yaşama olanağının olmadığı da araştırmalıdır. Bu nedenle yüzme havuzlarında da havuzların risk faktörü vardır.”