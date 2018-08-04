Sezonun ilk kupası sahibini arıyor

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 20.45'te TFF Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor ile yarın TFF Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayımlanacak Galatasaray - Akhisarspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

İLK KEZ 'VAR' UYGULANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinin de incelemelerini sürdürdüğü stadyumda, ilk kez kez Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uygulanacak.

DEMİRÖREN’DEN BİRLİK BERABERLİK ÇAĞRISI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçının birlik ve beraberliği gösterme fırsatı sunacağını bildirdi.

Demirören, TFF Süper Kupa maçı öncesi federasyonun çıkardığı maç kitabındaki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği futbol festivaline, tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra köklü bir futbol geçmişine de sahip Konya şehrimiz ev sahipliği yapıyor. A Milli Takımımızın, EURO 2016 finalleri kapısını açan unutulmaz galibiyetlere imza attığı, EURO 2024 ev sahipliği adayı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, bir büyük finalle daha taçlanıyor. Futbol tutkumuzu, birlik ve beraberliğimizi bir kez daha gösterme fırsatı sunacak müsabaka, diliyorum ki saygının öne çıktığı, tribünde ve sahada yaşanacak Fair Play manzaralarıyla klasikler arasındaki yerini alacak."