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Sezon öncesi moral depoladılar

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Sezon öncesi moral depoladılar
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Farklı  kulüplerde, farklı görevlerde futbolumuza hizmet eden isimler geçtiğimiz sezon Turunçlu Gençlik Merkezinde bir araya gelerek, yeni sezon öncesinde moral depoladılar.

Mesarya kulüp başkanı Vedat Kolçak, Turunçlu muhtarı Taner Samancıoğlu, Yonpaş Dumlupınar teknik direktörü Sedat Devecioğlu, Yenicami kalecisi Ercan Samacıoğlu ve sosyal medya fenomeni Çetin Sadeli, birlikte yemek yiyerek eğlenceli bir gece geçirdiler. Kulüplerin düzenlediği tombalalarda da görev alan Çetin Sadeli'nin esprileriyle neşeye boğulan gece, futbol adamlarına yeni sezon öncesinde büyük enerji verdi.

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