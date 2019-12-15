Seymen ve Eren,Ankara' da yarışacaklar

Yakın Doğu Üniversitesi’nin (YDÜ) başarılı badmintoncuları Seymen Deniz ile Eren Özuyanık, Ankara' da düzenlenecek International Junior Badminton 2019 Şampiyonası'nda mücadele edecekler.

Seymen Deniz ile Eren Özuyanık, 16 Aralık Salı günü başlayacak olan International Junior Badminton 2019 Şampiyonasına hazırlanırlarken, 18 Aralık’a kadar sürecek olan Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki turnuvada başarıyı hedefleyecekler.

Turnuvada Seymen Deniz tek erkekler kategorisinde, Eren Özuyanık tek bayanlar kategorisinde mücadele edecek. İki sporcumuz karışık çiftlerde ise birlikte yarışacaklar.”