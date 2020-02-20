Sertoğlu, Trabzon kafilesini buluşturdu

KTFF başkanı Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Barış Kupasında forma giyen dönemin Kıbrıs Karması futbolcuları onuruna yemek verdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu, 1975 yılında Kıbrıs Barış Kupası adı altında oynanan ve Kıbrıs Karması ile Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş’ın mücadele ettiği kupada forma giyen dönemin Kıbrıs Karması futbolcuları onuruna yemek verdi. Gerçekleşen yemeğe Başkan Sertoğlu’nun yanı sıra KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, Dönemin Milli Takım Teknik Direktörü Günay Caymaz, Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı, Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği Başkanı Süleyman Göktaş, KTFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akçaba ve dönemin milli futbolcuları katıldılar.

Sertoğlu: “Bu ortamda olduğum için mutluyum”

KTFF Başkanı Sertoğlu konuklara itafen yaptığı konuşmada geçtiğimiz ay Trabzon’a ziyarette bulunduklarını ve oraya gelemeyen futbolcuların da buluşabileceği bir ortam yaratmak istediği için bu organizasyonu yaptığını belirtti. Sertoğlu, Kıbrıs Türk futboluna damga vurmuş bu isimlerle aynı ortamda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, tümüne ülke futboluna yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.

Tatar: “Eski futbolcuların ismi halen unutulmadı”

KKTC Başbakanı Ersin Tatar da masada oturan isimlerin hepsinin hayranı olduğunu ve kendisinin hayatı boyunca futbolu yakından takip eden birisi olarak bu ortamda bulunmaktan büyük heyecan duyduğunu söyledi. Eski futbolcuların isimlerinin halen unutulmadığını ve günümüzde de bu isimlerin büyük saygı gördüğünü ifade eden Tatar, “Ben bu masadakilerin maçlarını izleyerek büyüdüm. Bu isimler hem futbol oynadılar hem de milli mücadelenin birer neferi oldular. Burada bulunduğum için çok mutluyum.”dedi.

Organizasyonu yapan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na da teşekkür eden Tatar, “Sayın başkan çok güzel bir düşünceyle bu ekibi biraraya getirip beni de davet etti. Kendisine çok teşekkür ederim.”dedi.

Emin: “Duygularımı anlatmak çok zor”

Dönemin milli takım kaptanı Enver Emin yaptığı konuşmada dostları ve arkadaşlarıyla uzun yıllar sonra aynı ortamda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Burada bulunduğu için gururlu olduğunu kaydeden Emin, “Dostlarımla tekrardan biraradayım. Şu anda inanılmaz mutlu ve güzel duygular besliyorum. Bizi biraraya getiren KTFF Başkanı Sertoğlu’na çok teşekkür ederim. Bizler de zaman zaman kendi başımıza biraraya gelip eski günleri yad etmeliyiz. Duygularımı şu an anlatmak gerçekten çok zor.”diye konuştu.

Caymaz: “Herkes maça hazır mı? İlk 11’i açıklıyorum”

Dönemin teknik direktörü Günay Caymaz konuşmasına esprili bir şekilde başlayarak, “Herkes maça hazır mı? İlk 11’i açıklıyorum.”dedi. Caymaz’ın bu esprisi sonrası masadakiler alkışla karşılık verdi. Günay Caymaz tekrardan bu ekiple birarada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Trabzon’da geçtiğimiz ay geçirdiğimiz güzel 3-4 günün ardından aramızda olamayan arkadaşlarımızla birlikte bizi tekrardan biraraya getiren sayın federasyon başkanı Hasan Sertoğlu’na teşekkür ederim.”dedi.

O dönemin futbolcularının çok özel olduğunu ve zor şartlarda güzel şeyler başardığını kaydeden Caymaz, bu ekibin bir parçası olmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.