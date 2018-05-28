Sertoğlu, spor yazarları ile buluştu

Futbol Federasyonu başkanlığından ayrılacak olan LTB başkan adayı Sertoğlu, KTSYD üyeleri ile bir araya gelip, hem spor yazarlarına veda etti hem de belediye başkan adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanlığından ayrılacak olan Lefkoşa Türk Belediyesi başkan adayı Hasan Sertoğlu dün sabah kahvaltıda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) üyeleri ile bir araya gelirken, hem spor yazarlarına veda etti hem de belediye başkan adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği başkanı Çelen Oben kahvaltı sırasında dernek binasının yapımına katkıları ve spor yazarlarına olan desteğinden dolayı Hasan Sertoğlu’na plaket takdim etti.

Oben, yaptığı kısa konuşmada “ Hasan Sertoğlu’nun gerek bir iş insanı gerekse Futbol Federasyonu Başkanı olarak her zaman kendilerine yardımcı olduğuna işaret etti ve Sertoğlu’na Lefkoşa Belediye Başkanlığı adaylık süreci ile bundan sonraki yaşantısında başarılar diledi.

Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu da konuşmasında “ spor yazarları ile birlikte güzel işler başardıklarına “ dikkati çekti ve “ önemli olanın yardımlaşma ile topluma birşeyler verebilmek olduğunun altını çizdi.

Sertoğlu “ Lefkoşa’yı bugünkü perişan halinden kurtarıp çağdaş bir kent haline getirmek hizmet için aday olduğunu” söyledi. Hasan Sertoğlu, “ bugüne kadar üstlendiğim tüm zor işleri başardım. İnşallah Lefkoşa’yı da layık olduğu güzel seviyeye halkımızla birlikte getireceğiz” dedi.