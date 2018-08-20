Sertoğlu, Kurban Bayramı’nı kutladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu bugün başlayacak olan Kurban Bayramı ile ilgili mesaj yayınladı.

Tüm futbol camiasının bayramını kutlayan Hasan Sertoğlu'nun bayram mesajı şöyle:

"Futbol camiamız içinde bulunan tüm spor kulüplerimizin, kulüp başkan ve yöneticilerimizin, tüm teknik direktörlerimizin, futbolcularımızın, hakemlerimizin, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu çatısı altında emek gösteren tüm görevlilerin, spor basınının ve futbolumuzun içerisinde yer alan tüm diğer paydaşlarımızın, dostlarımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım. Dilerim camiam sevdikleriyle birlikte mutlu, huzur dolu nice bayramlar geçirir. Şahsım ve yönetim kurulum adına, saygı ve sevgilerimle..."