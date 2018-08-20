banner107
Güçlü isimler, KTFF yönetiminde
Güçlü isimler, KTFF yönetiminde
1 0
Kartingde üçüncü yarışın birincileri belirlendi
Kartingde üçüncü yarışın birincileri belirlendi
23 0
Karnaval havasında festival
Karnaval havasında festival
56 0
Hazırlık maçları artıyor
Hazırlık maçları artıyor
407 0
Eşref Yücel kupası Ocak’ın
Eşref Yücel kupası Ocak’ın
423 0
Ciklos yokuşunda yarım saat arayla iki kaza
Ciklos yokuşunda yarım saat arayla iki kaza
131 0
“Cebimizdeki en büyük hırsız elektrik”
“Cebimizdeki en büyük hırsız elektrik”
180 0
Bonservisli transfer dönemi tamamlandı
Bonservisli transfer dönemi tamamlandı
274 0
banner82
banner147

Sertoğlu, Kurban Bayramı’nı kutladı

banner27

Sertoğlu, Kurban Bayramı’nı kutladı
banner137

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu bugün başlayacak olan Kurban Bayramı ile ilgili mesaj yayınladı.

Tüm futbol camiasının bayramını kutlayan Hasan Sertoğlu'nun bayram mesajı şöyle:

"Futbol camiamız içinde bulunan tüm spor kulüplerimizin, kulüp başkan ve yöneticilerimizin, tüm teknik direktörlerimizin, futbolcularımızın, hakemlerimizin, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu çatısı altında emek gösteren tüm görevlilerin, spor basınının ve futbolumuzun içerisinde yer alan tüm diğer paydaşlarımızın, dostlarımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım. Dilerim camiam sevdikleriyle birlikte mutlu, huzur dolu nice bayramlar geçirir. Şahsım ve yönetim kurulum adına, saygı ve sevgilerimle..."

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.