Sertoğlu: Çocuklarımıza spor yaptıralım

Hasan Sertoğlu tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak mesaj yayınlarken, çocuklarımıza spor yaptırma çağrısında da bulundu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak mesaj yayınladı.

Sertoğlu'nun mesajı şöyle;

“Bugün; yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın günüdür. Tüm çocuklarımıza iyi bakalım ki geleceğimiz aydınlık olsun.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan’da onun söylediği gibi “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” sözleriyle hareketle çocuklarımıza spor yaptırmayı da ihmal etmeyelim. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım.”