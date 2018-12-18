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Sertoğlu, Başçeri’yi ziyaret etti

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Sertoğlu, Başçeri’yi ziyaret etti
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Kıbrıs Türk gençliği ve futbolu ile ilgili olarak gelecekte atılacak adımlar konuşuldu. 

Ziyarette konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Ali Murat Başçeri’nin yeniden adaya Büyükelçi olarak gelmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek Başçeri’ye yeni görevinde başarılar diledi. Büyükelçi Başçeri de ziyaretinden dolayı Sertoğlu’na teşekkürlerini ileterek, Kıbrıs Türk futbolu ile için birlikte çalışacaklarını belirtti. Lefkoşa Büyükelçiliği’nde gerçekleşen ziyarette Sertoğlu’na KTFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akçaba da eşlik etti. Ziyaretin sonunda Sertoğlu, Başçeri’ye ziyaretin anısına plaket takdim etti.

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