Sertoğlu: Atatürk'ü saygı ve sevgi ile anıyoruz

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 81. ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Hasan Sertoğlu’nun mesajı şöyle:

“Bir milletin sporda gösterdiği azim onun geleceğini yükseltir. Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlâk da bu işe yardım eder.” demişti Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk.

Önderimizin gösterdiği yolda sporda sağlam bireyler yetiştirmek en büyük gayemizdir ve olmaya devam edecektir. Vefatının 81. yıldönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü her zaman olduğu gibi saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.”