banner255
banner69
Bozkurt: Taraftar desteğine ihtiyacımız var
Bozkurt: Taraftar desteğine ihtiyacımız var
4 0
Futbolumuza MTG damgası
Futbolumuza MTG damgası
440 0
 
30 0
Yağmur sularıyla gelen tarihi canlandırma
Yağmur sularıyla gelen tarihi canlandırma
180 0
Babacar atıyor, Doğan kazanıyor
Babacar atıyor, Doğan kazanıyor
41 0
Merit Lefkoşa’da Tania coşkusu
Merit Lefkoşa’da Tania coşkusu
21 0
Başkentte Kaymaklı farkı
Başkentte Kaymaklı farkı
147 0
banner355

Serie A yönetiminin ırkçılıkla mücadele kampanyası tepki çekti

banner27

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) yönetimi, üç maymun tablosunun yer aldığı ırkçılıkla mücadele kampanyasıyla tepki çekti

Serie A yönetiminin ırkçılıkla mücadele kampanyası tepki çekti

Serie A Üst Yöneticisi Luigi De Siervo, ligin Milano kentindeki merkez ofisinde düzenlediği toplantıda, ırkçılıkla mücadele kapsamında hayata geçirdikleri yüzleri boyalı üç maymun tablosunu basına tanıttı.

Maymun çizimleriyle tanınan sanatçı SimoneFugazzotto, ligin internet sitesinde yer alan açıklamasında, "5-6 yıldır maymun tabloları çiziyorum. Bu eser sayesinde metafor yaparak insanlara hepimizin birer maymun olduğunu anlatmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Fugazzotto, Batılı, Asyalı ve siyah maymun olarak nitelendirdiği tabloların tasarımıyla her insanın eşit olduğu mesajını vermeye çalıştığını da belirtti.

İtalya kulüpleri ve futbolseverler tepkili

İtalya kulüpleri ve futbolseverler, "Irkçılığa hayır" pankartı eşliğinde gerçekleştirilen ırkçılıkla mücadele kampanyasında maymun tablolarının kullanılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Roma Kulübünün paylaştığı mesajda, "Roma, Serie A'nın ırkçılıkla mücadele kapsamında ortaya çıkardığı maymun tablolarını şaşkınlıkla karşılıyor. Lig yönetiminin ırkçılığı engellemek istediğini biliyoruz ama doğru yolun bu olduğuna inanmıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Milan Kulübünün açıklamasında ise "Irkçılıkla mücadelede maymun tablolarının kullanılmasını şiddetle kınıyoruz. Bu konunun istişare edilmemesinden dolayı şaşkınlık içerisindeyiz." yorumu yapıldı.

Öte yandan son zamanlarda birçok kez ırkçılık olaylarıyla gündeme gelen Serie A'da yönetimin kampanyası, sosyal medyada futbolseverler tarafından da büyük tepkiyle karşılandı. Paylaşılan mesajlarda, "Korkunç bir hata.", "Bu ancak İtalya'da olabilir.", "Irkçılıkla mücadeleleri bile ırkçı." gibi ifadeler kullanıldı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.