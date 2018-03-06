banner107
6 0
Büyüleyici şıklık yarışı
Büyüleyici şıklık yarışı
53 0
Anlamlı turnuva tamamlandı
Anlamlı turnuva tamamlandı
160 0
Tepeden şampiyonluk rüzgarları esiyor
Tepeden şampiyonluk rüzgarları esiyor
143 0
10 0
11 0
Melekler tek sayı farkla mağlup
Melekler tek sayı farkla mağlup
23 0
Lefke galibiyete, Ocak mağlubiyete alıştı
Lefke galibiyete, Ocak mağlubiyete alıştı
43 0
banner82
banner147

Sergen Yalçın imzayı attı

banner27

Atiker Konyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme imzaladı

Sergen Yalçın imzayı attı
banner137

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlılarda, Mehmet Özdilek ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar anlaşmaya varılan Sergen Yalçın için imza töreni düzenlendi.

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz, Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı açıklamada, son iki haftada takımda düşüş yaşandığını belirterek, sezonun geneline bakıldığında takımın iyi oynadığını söyledi.

İstenilen sonuçların elde edilememesinden kaynaklı hoca değişikliğine gitmek zorunda kaldıklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu noktada kendisine inandığımız, güvendiğimiz Sergen Yalçın hocamızla her konuda anlaşmış bulunuyoruz. Son 10 hafta kendisine takımımızı emanet edeceğiz. İnanıyorum ki bundan önceki son iki hafta hariç, oynadığımız futbolu sahaya yansıtabilirsek hocamızın da mutlaka takıma katacağı çok şeyler vardır. Son 10 haftada istediğimiz sonuçları alıp, ligde mutlaka kalacağız. Çünkü bu şehir birlik beraberlik olduktan ve takımı ile hocasına güvendikten sonra başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Hocamıza tekrar hayırlı olsun. Kendisi gibi değerli bir hocayı kulübümüzde görmekten son derece mutluyuz."

Teknik direktör Sergen Yalçın ise Atiker Konyaspor'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Önümüzde çok zorlu bir süreç var. Kalan son 10 hafta. Şu anda bulunduğumuz pozisyon bizi çok zor bir dönemin beklediğinin çok net göstergesidir ama ekip olarak bu mücadeleye hazırız." dedi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.