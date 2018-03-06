Sergen Yalçın imzayı attı

Atiker Konyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlılarda, Mehmet Özdilek ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar anlaşmaya varılan Sergen Yalçın için imza töreni düzenlendi.

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz, Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı açıklamada, son iki haftada takımda düşüş yaşandığını belirterek, sezonun geneline bakıldığında takımın iyi oynadığını söyledi.

İstenilen sonuçların elde edilememesinden kaynaklı hoca değişikliğine gitmek zorunda kaldıklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu noktada kendisine inandığımız, güvendiğimiz Sergen Yalçın hocamızla her konuda anlaşmış bulunuyoruz. Son 10 hafta kendisine takımımızı emanet edeceğiz. İnanıyorum ki bundan önceki son iki hafta hariç, oynadığımız futbolu sahaya yansıtabilirsek hocamızın da mutlaka takıma katacağı çok şeyler vardır. Son 10 haftada istediğimiz sonuçları alıp, ligde mutlaka kalacağız. Çünkü bu şehir birlik beraberlik olduktan ve takımı ile hocasına güvendikten sonra başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Hocamıza tekrar hayırlı olsun. Kendisi gibi değerli bir hocayı kulübümüzde görmekten son derece mutluyuz."

Teknik direktör Sergen Yalçın ise Atiker Konyaspor'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Önümüzde çok zorlu bir süreç var. Kalan son 10 hafta. Şu anda bulunduğumuz pozisyon bizi çok zor bir dönemin beklediğinin çok net göstergesidir ama ekip olarak bu mücadeleye hazırız." dedi.