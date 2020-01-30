Sergen Yalçın'a görkemli tören

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta imza töreni düzenledi. Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'a büyük ilgi gösterdi

Siyah-beyazlı yönetimin dün resmen göreve getirdiği teknik direktör Sergen Yalçın, kendisini 1,5 yıllığına Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine 21 bin 183 Beşiktaşlı katıldı.

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'a büyük ilgi gösterdi.

Vodafone Park'a giriş yapan Yalçın, imza atmadan önce taraftara 3'lü çektirdi. 47 yaşındaki teknik adam bir süre tribünleri selamladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından satır başları:

"Değerli Beşiktaş taraftarı, bizim en kıymetli varlığımız ve gücümüz sizsiniz. Bunu her zaman söyledik ve söylemeye devam edeceğiz"

"Bu büyük camianın yetiştirdiği büyük bir değer, Beşiktaş'ın evladı Sergen hocamızla beraber bundan sonraki yola devam etme kararı aldık"

"Kendisine bu imza süresinde, göstermiş olduğu tavıra, anlayışa ve fedakarlığa huzurlarınızda camia adına teşekkür ediyorum"

"HAYATIMDA HİÇ BU KADAR HEYECANLANMADIM"

Çebi'den sonra sözü devralan Sergen Yalçın, "Çok heyecanlıyım. İki cümle söylersem yeterli olacak. Belki de hayatımda bu kadar heyecanlanmadım şu an olduğu kadar" dedi.

Beşiktaş yönetimine ve başkanına teşekkür eden Yalçın, "Bize bu şansı verdikleri için teşekkür ederim. Milyonlarca Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Bu kadar destek benim için mükemmel. İnanılmaz bir destek. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.