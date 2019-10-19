Serçin’den zorunlu istifa

U21 Birinci Ligin başarılı ekibi Yalova’nın antrenörü Yusuf Serçin görevinden istifa etme kararı aldı.

Yusuf Serçin’in konu ile ilgili açıklaması şöyle:

“Hayatta bazı kararlar vardır ki istemesen de olsa vermek zorundasındır. 2 yıla aşkın bir süredir Yalova Spor Kulübünde yaptığım antrenörlük görevinden sağlık sorunlarım nedeni ile ayrılmış bulunmaktayım.

Yalova camiasına, Reşat Erçin başkanlığındaki yönetim kuruluna ve taraftarlara sonsuz teşekkürler ederim. Futbolcularıma da bundan sonraki maçlarında ve futbol yaşantılarında başarılar dilerim. Sizinle olmak çok güzeldi”