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Şenol Güneş'ten olağanüstü hal

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2-1 kaybedilen Sivasspor karşılaşmasında yönetim ve Başkan Fikret Orman'ın protesto edilmesinin ardından sorumluluğu üzerine alan Teknik Direktör Şenol Güneş, takımda olağanüstü hal ilan etti. Tecrübeli hoca, milli aranın ardından hata istemiyor

Şenol Güneş'ten olağanüstü hal
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Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında tribünler, yönetim ve Başkan Fikret Orman'ı protesto ederken, Teknik Direktör Şenol Güneş maçın ardından tüm takımı sahada toplayıp tribünlerden özür dilemişti.

Basın toplantısında Başkan Fikret Orman, yönetim ve futbolcuların arkasında durarak kötü gidişatın sorumluluğunu üzerine alan Güneş, takımda ise olağanüstü hal ilan etti.

Maçın ardından soyunma odasında futbolculara, "Şu anda dinlenme zamanı. Gerek fizik gerekse mental olarak dinlenip çalışmalara başlayacağız. Eski günlere dönmek sizin elinizde" ifadelerini kullanan tecrübeli çalıştırıcı, takımda da radikal kararlar alacak. Özellikle tribünlerin protesto ettiği Oğuzhan ve Sivasspor maçında kadroda yer almayan Tolgay'la özel bir görüşme yapacak olan Güneş, bu futbolcuların bir an önce toparlanmasını istiyor.

TAKIMA 3 GÜN İZİN 

Genk maçında çok iyi bir performans sergileyip yorulan futbolcuların, Sivasspor karşısında da oyundan düşmesi nedeniyle takımın iyice dinlenmesini isteyen Şenol Güneş, milli maç arasını da fırsat bilerek oyunculara 3 gün izin verdi. Çarşamba günü antrenmanlara başlayacak olan siyah-beyazlılarda, Teknik Direktör Şenol Güneş de yönetimle bir toplantı gerçekleştirecek. Futbol Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı da takımda herhangi bir problem olmaması için bu hafta mesaisini Ümraniye'ye ayıracak.  

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