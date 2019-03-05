Şenol Güneş'in milli mesaisi erken başlayacak

A Milli Takım'daki 4 yıllık görev süresi 1 Haziran'da başlayacak olan Şenol Güneş, bu ay oynanacak Arnavutluk ve Moldova maçlarında da görev yapacak

Teknik Direktör Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'ndaki mesaisi erken başlayacak.

A Milli Takım'da teknik direktörlük görevi 1 Haziran 2019'da başlayacak Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde bu ay oynanacak Arnavutluk ve Moldova müsabakalarında ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'taki görevi devam eden tecrübeli teknik adam, TFF tarafından Arnavutluk ve Moldova müsabakaları için de görevlendirildi.

Mırcea Lucescu'nun yardımcılığını yapan Tayfur Havutçu da Şenol Güneş'in ekibinde olacak.

A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk, 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile karşı karşıya gelecek.

TFF, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, EURO 2020 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştı.

Milli heyecan, TRT ekranlarında olacak.