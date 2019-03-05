banner255
Hentbolun süperi UKÜ
Hentbolun süperi UKÜ
8 0
Bu aracın lastikleri acaba altından mı?”
Bu aracın lastikleri acaba altından mı?”
6 0
 
Brezilya'yı karnaval ateşi sardı
Brezilya'yı karnaval ateşi sardı
28 0
İncirli, Hasanlar’ı aldı
İncirli, Hasanlar’ı aldı
252 0
İşini garantiye aldı
İşini garantiye aldı
288 0
Lefke, Karadağ'da Girne'ye de acımadı
Lefke, Karadağ'da Girne'ye de acımadı
38 0
39 yıl suçsuz yere hapis yattı, 21 milyon dolar tazminat alacak
39 yıl suçsuz yere hapis yattı, 21 milyon dolar tazminat alacak
17 0
banner82

Şenol Güneş'in milli mesaisi erken başlayacak

banner27

A Milli Takım'daki 4 yıllık görev süresi 1 Haziran'da başlayacak olan Şenol Güneş, bu ay oynanacak Arnavutluk ve Moldova maçlarında da görev yapacak

banner262
Şenol Güneş'in milli mesaisi erken başlayacak

Teknik Direktör Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'ndaki mesaisi erken başlayacak.

 A Milli Takım'da teknik direktörlük görevi 1 Haziran 2019'da başlayacak Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde bu ay oynanacak Arnavutluk ve Moldova müsabakalarında ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'taki görevi devam eden tecrübeli teknik adam, TFF tarafından Arnavutluk ve Moldova müsabakaları için de görevlendirildi.

Mırcea Lucescu'nun yardımcılığını yapan Tayfur Havutçu da Şenol Güneş'in ekibinde olacak.

A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk, 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile karşı karşıya gelecek.

TFF, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, EURO 2020 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştı.

Milli heyecan, TRT ekranlarında olacak.

Etiketler; #Şenol Güneş #A Milli
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.