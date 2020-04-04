Saydam: Kelimelerle anlatılamaz

Saydam Soy, yaşanan süreç sonrasında sosyal medya hesabından teşekkür ve tavsiye açıklaması yaparken, girilen psikolojinin kelimelerle anlatılamayacağını, kendisiyle görüşen herkesin ise içinin rahat olmasını diledi

Girne Halk Evi’nin başarılı futbolcusu Saydam Soy, korona virüs testinin negatif çıkmasından sonra Sağlık Bakanlığından gelen resmi bildirim sonrasında evine sevdiklerinin yanına döndü.

Saydam Soy yaşanan süreç sonrasında sosyal medya hesabından teşekkür ve tavsiye açıklamaları yaptı:

Saydam Soy: Lütfen evinizde kalın

Saydam Soy'un açıklaması şöyle:

“Yaklaşık 20 gün önce test sonuçları geçtiğimiz günlerde pozitif çıkan bir vakayla hasbelkader bulunduğum bir ortamdan dolayı, kulüp başkanımın isteği ile Sağlık Bakanlığına böyle bir durumun olduğunu bildirip, bizleri 3 gündür bir otelde karantinaya test yaptırmak için aldılar.

Öncelikle Covid-19 test'im yapıldı. Sonucum resmi olarak negatif çıktı.Size kısaca söyleyeceğim; Lütfen evinizde kalın! İster istemez öyle bir psikolojiye giriyorsunuz ki burada tarifini gerçekten kelimelerle anlatamam.

Benimle görüşen herkesin içi rahat olsun lütfen! Zaten girdiğim,çıktığım her yerde başta kendimi korudum. Bundan sonra da korumaya devam edecem. Evime geldim. Sağlıcakla kalın.”