Savvidis: Kıbrıs futbolu, büyük bir kasırganın ortasında

İspanyol basınında çıkan Güney Kıbrıs’taki şikeli maçlara ilişkin bilgiler sonrasında açıklama yapan Adalet Bakanı YorgosSavvidis, “Kıbrıs futbolu, büyük bir kasırganın ortasında bulunuyor” ifadesini kullandı

Güney Kıbrıs’taki şikeli maçlara ilişkin iki İspanyol futbolcunun konuşmalarının yer aldığı dosyanın, Rum Hukuk Dairesi’nde olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Adalet Bakanı YorgosSavvidis’in konuyla ilgili açıklamalarının yanı sıra şikeli maçlarla ilgili gelişmelere yer verdiler.

Adalet Bakanı YorgosSavvidis’in, dün konu hakkında olağanüstü toplantı gerçekleştirdiğini yazan Fileleftheros, son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmayan Savvidis’in polis tarafından bilgilendirildiğine de dikkati çekti.

İspanyol basınında çıkan Güney Kıbrıs’taki şikeli maçlara ilişkin bilgilerin Rum basınında da yer almasının ardından bakanın olağanüstü toplantı çağrısı yaptığını yazan gazete, Rum polisinin bu durumdan haberdar olduğunu ancak Adalet Bakanı’nın bilgisi olmadığını belirtti.

Gazete, Savvidis’in olaylara ilişkin olarak “Kıbrıs futbolu, büyük bir kasırganın ortasında bulunuyor” ifadesini kullandığını da yazdı.

Habere göre Rum Polis Basın Sözcüsü HristosAndreu, yaptığı açıklamada polisin; İspanya polisinin araştırdığı bu olaydan geçen yıldan itibaren haberdar olduğunu ifade etti.

Andreu, İspanya polisinin 2018 yılında gerçekleştirdiği iki operasyon kapsamında o dönemde Güney Kıbrıs’ta futbol oynayan İspanyol futbolcunun (JorgeLarena) telefon görüşmelerine ulaştığını, bu futbolcunun tutuklandığını daha sonra ise serbest bırakıldığını belirtti.

Andreu, İspanyol makamlarının Mart 2019’da kendilerini iki futbolcunun konuşması ve bunlardan birinin telefon sinyalinin Güney Kıbrıs’tan alındığı konusunda bilgilendirdiğini ifade etti. Bunun akabinde İspanyol makamlarının telefon görüşmelerinin bandını Güney Kıbrıs’a gönderdiğini, Rum Hukuk Dairesi’nin ise Rum ve İspanyol makamlar arasında görüşmeler yapılması konusunda talimat verdiğini söyleyen Andreu, Europol’e bağlı “AP SportCorruption”, İspanya polisi ve Rum polisinin katılımıyla ilgili görüşmenin 23 Temmuz 2019’da Rum Polis Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirildiğini belirtti.

Andreu, ortaya çıkan dosyanın ise 30 Ocak’ta 2020’de Rum Hukuk Dairesi’ne teslim edildiğini belirtti. Gazete ilgili haberinde Adalet Bakanı Savvidis’in bu konuyu basında öğrenmesinin soru işaretlerine neden olduğunu da yazdı.

Haravgi gazetesine göre ise Adalet Bakanı YorgosSavvidis dün konuyla ilgili soruları yanıtlarken İspanyol basınında çıkanların, bilgisine Pazartesi öğleden sonra geldiğini açıkladı.

AKEL Basın Sözcüsü StefanosStefanu ise İspanyol basınında çıkan Rum futboluna ilişkin haberleri ve polis basın sözcüsünün yaptığı açıklamaları “çok ciddi” olarak nitelendirdi.