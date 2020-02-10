Saracchi'den sevindirici haber

Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynanan maçta sakatlanan Marcelo Saracchi’nin MR’ı temiz çıktı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmanda Kasımpaşa ile oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda core, denge ve koordinasyon çalışması ile başladığı antrenmanın ardından hareketleriyle idmana başladı. Daha sonra interval koşular yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümde 8’e 4 pas ve destek oyunu oynandı. Ana bölümde ise 6’ya 6 çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

FALCAO ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Galatasaray’da sakatlığını atlatan ve tedavisi tamamlanan Kolombiyalı golcü RadamelFalcao, kondisyon ekibi ile sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.

SARACCHİ’NİN MR’İ TEMİZ ÇIKTI

Sarı-kırmızılılarda ayrıca dün Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmanın 4’üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan MarceloSaracchi’nin gerçekleşen MR tetkiklerinin ardından herhangi yeni bir yaralanmaya rastlanmadığı açıklandı.