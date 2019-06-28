Sapsızoğlu yönetimini belirledi

KKTC Cimnastik Federasyonunun yeni başkanı Hasan Sapsızoğlu birlikte görev yapacağı 8 kişilik yönetim kurulunu ile ceza ve denetleme kurullarını belirledi.
Kısa süre içerisinde görev dağılımını gerçekleştirecek olan Hasan Sapsızoğlu'nun yönetimi şu kişilerden oluşuyor:
Hasan Sapsızoğlu, Erçin Çoban, Toykan Özdamar, Basri Aydoğan, Didem Menteş, Levent Menteş Baytaroğlu, Orhan Çimen, Selen Karahanoğlu
Ceza Kurulu: Av Ayşen Kumser, Serden Şimşek, Av Emel Serdaroğlu, Yüksel Özyaşar, Mehmet Topal
Denetleme Kurulu: Servet Şahan, Meylin Ersin, Salih Lord