Sapsızoğlu: Sağlık için spora yatırım şart

Hasan Sapsızoğlu: “Korona virüs süreci sonrasında kendi kendimize yeterli olmamız için üretim için çiftçilik ve hayvancılığa, sağlıklı olmak için de spora yapılan yatırımların ön planda olması lazımdır.” açıklamasını yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu “Yabancılara yıllık 7 ila 9 milyon yıllık maddi destek veriliyor. 32 federasyonun yıllık bütçesi bu kadar değil. Bizim federasyona ayrılan bütçe 200 bin TL’dir. Biz kendi özümüze kendi çocuklarımıza bu desteği ve parayı verirsek faydalı insanlar yetiştirmiş oluruz” dedi.

“Cimnastik Lefkoşa’ya sıkışmış bir branştı. Amacımız cimnastiğibölgelerin bütününe yaymaktı. Biz bunu Erenköy’e kadar açtık. Hedefimiz kısa vadede 2 bin çocuğu cimnastiğe kazandırmaktır.” diye konuşan Sapsızoğlu, şunları söyledi: “Geçmişte 1 hoca ile Mesarya bölgesi idare ediliyordu. Biz göreve geldiğimizde 30 yeni eğitmenimizi mezun ettik. Bu 30 arkadaşımızın çalışmaları bölgelere yayılacağı için daha çok çocuğumuza ulaşma hedefindeyiz.

Cep salon projelerimiz var. Olimpik salonumuz yok. 40 yıllık ayıbımızdır bu. Bunu yapacağız. Bölgelerimize de cep salonlar yapmayı hedefliyoruz.”

“Bizi 10 yıl geriye attı”

“Cimnastiğin özerkliğinin kaybedilmesi bizi 10 sene geriye attı. Göreve geldiğimizde çok ciddi sıkıntılar yaşayacağımızı biliyorduk ama geçmiş yönetimlerden kalan 180 bin TL borç bulduk. Yapılan yurt dışı ziyaretlerinde çok ciddi paralar harcanmış. Spor Dairesi ile yaptığımız görüşmelerde rakamı 120 bin TL’ye çektik ve 4 taksit şeklinde ödeyeceğiz.”

“Bu maddi sıkıntıların olduğunu bilmiyorduk. Kulüplerimizle görüşüp bu zor zamanda ne yapabiliriz ona karar verdik. Arkadaşlarımız en kötü gün bugün ise buradan hizmet etmeye başlayalım diyerek yolumuza devam etme kararı aldık, çünkü kapatma durumuna geldik. Çocuklarımızı sporun içinde tutmalıyız. İnsanın sağlıklı kalmasının temelinde spor yapmak vardır. Devlet olarak da bundan sonraki süreçte çok ciddi destek vermek gerekiyor. Biz de bu doğrultuda çocuklarımızı 3 yaşında sporun içine çekiyoruz. İleriki yaşlarda takım sporlarına servis ediyoruz. Bütün branşlar için temel yapılması gereken cimnastiktir. Bu anlamda cimnastiktir kilittir.”

“Yiğitcan örneği var”

“Önümüzde Yiğitcan örneği var. Takım sporlarında uluslararası başarı sağlamak çok zor, çünkü ciddi bütçeler gerekiyor. Dolayısıyla bireysel sporlara gerekli desteği verirsek uluslararası alanda başarı sağlayabiliriz. Sporumuz müdürlük seviyesinde değil bakanlık seviyesinde temsil edilmeli. Bu sayede spora gerekli önem verilir ve yapılacak projeler hemen hayata geçirilebilir.”

Yabancıları 9 milyon, yerliye 200 bin TL “Yabancılara yıllık 7 ila 9 milyon yıllık maddi destek veriliyor. 32 federasyonun yıllık bütçesi bu kadar değil. Bizim federasyona ayrılan bütçe 200 bin TL. Biz kendi özümüze kendi çocuklarımıza bu desteği ve parayı verirsek faydalı insanlar yetiştirmiş oluruz. Devletimiz futbola yılda 7-9 milyon ayırıyor. Fakat okullarımızın çoğunda kapalı spor salonu yoktu. Her yıl bir okula kapalı spor salonu kazandırılabilirdi.

Bu yabancı futbolcular durdurulabilir ve oraya yapılan destekler altyapı hizmetlerine verilir. 5 yıl içinde bu kaynakları doğru kullanabilirsek çok başarılı gençler yetiştiririz, şu anda gençlerimizi çalıştırabileceğimiz alanlar bile yoktur.

Yaşanan korona virüs süreci sonrasında kendi kendimize yeterli olmamız için üretim için çiftçilik ve hayvancılığa, sağlıklı olmak ve hastalanmamak için de spora yapılan yatırımların ön planda olması lazımdır. Böylelikle sağlık için özellikle yurt dışına harcadığımız paralar da ülkemizde kalır.”