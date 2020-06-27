Sapsızoğlu, ritmik cimnastikçileri ziyaret etti

Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Kulübüne ziyarette bulunarak çalışmaları yerinde incelerken, ritmik cimnastiğin önemine vurgu yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanıHasan Sapsızoğlu, kulüp ziyaretlerini sürdürürken, Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Kulübümüze ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret ile ilgili olarak Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklama şöyle:

“Cimnastik Federasyonu olarak Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Kulübümüze ziyaretgerçekleştirerek çalışmalarını görme fırsatı elde ettik.

Altın Kurdele Kulübümüzün kuruculuğunu milli takım antrenörümüz Lidya Sarak Alıcı başkanlığını ise Berkan Alıcı yapmaktadır. Girne bölgemizde ritmik cimnastik branşımızı çocuklarımıza sevdiren ve elit sporcu yetiştiren kulübümüze çocuklarımıza verdiği değer için çok teşekkür ederiz.

Cimnastik sporundaki branşlardan biri olan ritmik cimnastik, çoğunlukla kadınlar tarafından yapılan olimpik bir spordur. Bireysel ya da takım olarak gerçekleştirilebilen ritmik cimnastik çeşitli aletlerle yapılmaktadır.

Cimnastik ve balenin iç içe olduğu ritmik cimnastikte sporcular, müzik eşliğinde gösterilerini sunmaktadır. Takım olarak gerçekleştirilen gösterilerde, sporcuların birbiri ve müzik ile uyumu ön plana çıkmaktadır. Artistik cimnastik sporunda olduğu gibi, ritmik cimnastikte de spora küçük yaşlarda başlamak oldukça önemlidir.

Spora küçük yaşlarda başlanması, sporu estetik bir şekilde yapabilmek adına gerekli olan esnekliğin sağlanmasında yardımcı olmaktadır.”